Deelnemer wordt onwel tijdens race op Luttenbergring, slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

Heetense muzikant Erwin Nyhoff in theater­tour tv-personali­ty Derksen: ‘Ik zei eerst nee toen Johan belde’

20 september Muzikanten mogen weer massaal de podia op na een barre coronaperiode en voor Erwin Nyhoff is de agenda al meteen aanzienlijk gevuld. Tv-personality Johan Derksen heeft de zanger/gitarist uit Heeten toegevoegd aan zijn nieuwste theatertoernee The Sound of the Blues & Americana. Dat betekent voor Nyhoff in elk geval rond de 60 extra optredens tussen woensdag 29 september en begin juni volgend jaar.