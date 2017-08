Den Nul kijkt bij oefening mee over schouder van brandweer

De brandweer komt naar je toe deze zomer?

Jan Wittenberg , adviseur risico-beheersing van de brandweer: ,,Nou, we geven wel meer voorlichting aan mensen over brandpreventie. Denk bijvoorbeeld aan de lessen brandveiligheid op scholen. Maar we willen ook graag hun ouders, opa's en oma's erbij betrekken.''

Mensen zijn nog te weinig bezig met maatregelen om een brand te voorkomen?

Knol : ,,Woningen die na 2003 zijn gebouwd, zijn standaard uitgerust met rookmelders. Op Den Nul staan veel oudere woningen. Alle bewoners van dit dorp krijgen een week voor de oefening, die op dinsdag 19 september om 19.30 uur begint, een uitnodiging in de bus. Daar zit ook een folder bij over brandpreventie en een enquete. Zo willen we een beeld krijgen van wat mensen al doen om brand te voorkomen.''

Wat laten jullie de inwoners van Den Nul bij die oefening zien?

Wittenberg: ,,We gaan het redden van een persoon in een brandend huis naspelen. We laten de mensen bijvoorbeeld binnen ervaren hoe gedesoriënteerd je kunt raken als een ruimte vol met rook staat. Dat het belangrijk is te ventileren als er rook is. En we vertellen het een en ander over brandpreventie. Nee hoor, de nep-rook is onschadelijk voor de gezondheid. We hopen dat er ook vragen van hen komen.''