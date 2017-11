Derde stek voor Raaltenaren: laatste potje verknoeid

'Pepperspray gebruiken tegen een overvaller mag niet, hairspray wel?'

3 november Het gaat in zaal Zwakenberg in Raalte donderdagmiddag over zelfredzaamheid, over geld, bankzaken, over babbeltrucs, en ineens ook over inbrekers. Senioren op het puntje van de stoel. Is die ijzeren schoenlepel van een meter, die je gebruikt om zonder rugpijn je schoenen aan te trekken, ook bruikbaar om een inbreker mee weg te meppen?