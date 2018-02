Deze acts komen naar Ribs & Blues in Raalte

Acts

Danny Vera, Douwe Bob, Lachy Doley Group (AUS), Jeangu Macrooij (het Algemeen Dagblad gaf zijn album bijna 5 sterren: ‘Hij is pas 23, maar heeft de diepte in zijn stem van een soulveteraan’), The Dawn Brothers (NL) (Rotterdammers die zich laten inspireren door blues, gospel en sixties rock), Lisa Leblanc (CAN), The Bintangs (NL), Hamish Anderson (AUS), Pert Near Sandstone (USA), Barrence Whitfield and the Savages, The Ragtime Rumours (NL), Leif de Leeuw Band (NL), Ten Years After (UK), Ryan Mc Garvey (USA), The Bluebirds (NL)