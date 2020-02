Deze buschauffeur uit Heino doet alles voor de kinderen van AZC Schalkhaar

Dag in dag uit komt hij in contact met de vluchtelingenkinderen uit het AZC in Schalkhaar. Bos is de buschauffeur die de kinderen iedere dag naar school brengt en ophaalt. Tientallen kinderen zitten bij hem in de bus van het AZC naar taalschool De TinTaan aan de Koningin Wilhelminalaan in Deventer en vice versa. De kids kennen hem door en door. ,,Ik ben als een opa voor ze. Met ieder kind heb ik een ander soort boks als begroeting en meerdere keren per dag ontvang ik een knuffel", zegt hij.