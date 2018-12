Deze houten paaltjes moeten sluipverkeer bij Heino stuiten

De vegetari­sche rookworst én knakworst van Unox wordt straks in Raalte gemaakt (en dat is goed nieuws voor de werknemers)

18 december De vegetarische rookworst van Unox wordt al in Raalte gemaakt en in 2019 komt ook de vegetarische knakworst uit de fabriek aan de Westdorplaan. En dat is goed nieuws voor de werknemers, want door de specialisatie blijven hun banen behouden.