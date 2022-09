Deze inwoners van Raalte kunnen een extraatje tegemoet zien voor de torenhoge energierekeningen

Twee ongelukken in korte tijd op de N35 bij Raalte: bestelwa­gen in de prak en auto in de sloot

Bij een botsing tussen een automobilist en een vrachtwagen op de kruising Almelosestraat met de N35 in Raalte is een auto in de sloot beland. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. Even verderop raakte een bedrijfswagen zwaar beschadigd.

12:11