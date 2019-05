Diamanten paar Nijenhuis viert leven liefst op boerderij in Broekland

Gerrit en Gerrie hebben elkaar in 1956 leren kennen en trouwden drie jaar later. Ze hebben vijf kinderen, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind. Gerrit is geboren en getogen op hun huidige woonadres. Gerrie komt uit Pleegste. Ze werkte als huishoudster bij diverse boeren en hielp thuis mee op de boerderij. Dat laatste deed ze ook na de bruiloft, mede omdat Gerrit in de jaren vlak na hun bruiloft ook nog melkritten had. Hij haalde melkbussen op bij de boeren en bracht deze naar de toenmalige melkfabriek.

Nauwelijks

Aan hobby’s kwamen ze dan ook nauwelijks toe. Gerrie is lid van de vrouwenvereniging Passage en mag graag handwerken en in de tuin werken. Gerrits grootste liefhebberij is nog steeds werken op de boerderij. Hij melkt elke dag de koeien en verricht ook nog graag werkzaamheden op de trekker. Hooguit één dag per jaar gaan ze op stap met de kinderen, naar bijvoorbeeld een attractiepark in Slagharen of Hellendoorn. Ze zijn een paar keer in het buitenland geweest, wat ze goed is bevallen.