Dick Buitenkamp van Lokaal Alternatief stapt uit gemeenteraad van Raalte

Heinoër Dick Buitenkamp verlaat de gemeenteraad in Raalte. Per 1 april treedt Buitenkamp terug, na zes jaar raadswerk voor Lokaal Alternatief. Zijn plek wordt overgenomen door Jan Datema uit Heino. ,,De wisseling van de wacht is reeds voor de verkiezingen afgesproken.”

Volgens fractievoorzitter Egbert den Daas is Datema erg gemotiveerd. ,,We wisten van Dick dat hij eerder weg wilde. Twee jaar geleden kwam Jan om de hoek kijken, waar wij erg blij mee waren. Van te voren stond Buitenkamp op plek twee op de lijst, dus om toen de boel al om te gooien vonden we ook vervelend. Daarom hebben we destijds dit compromis gesloten. Het is gewoon conform de afspraak’’, zegt Den Daas.

‘Gereedschap en kwaliteit’

Datema is een bezige bij in Heino. ,,Een bestuurlijk beestje kan je mij zeker wel noemen’’, zegt Datema, die als nummer drie op de lijst van Lokaal Alternatief staat. ,,Dick gaf twee jaar geleden al aan de periode van vier jaar niet vol te maken. Vanaf het begin van de route hebben we dit dus afgesproken.”

,,Heino is een ontzettend fijn dorp, net als de gemeente Raalte. Ik ben met pensioen en heb de tijd om mij in te zetten voor de lokale politiek. Ik denk dat ik het gereedschap en de kwaliteit heb om de gemeente nog verder te helpen.”

‘Jaren aan de zijlijn’

Lokaal Alternatief zit met twee zetels in de gemeenteraad van Raalte. Bijna drie jaar geleden kwam Datema in contact met de politieke partij uit Heino. ,,Ik heb toen al meegedacht met het verkiezingsprogramma. Door mijn plek op de lijst kwam ik in de wacht te staan. Nu volg ik Dick op, die zes jaar in de raad zat.”

Datema was hij betrokken bij Vrienden van de Tippe, en stichting die zich inzet voor het zwembad in Heino. Daarnaast is Datema voorzitter van het Dorpshuus en heeft hij naar eigen zeggen ‘nog een aantal bestuurlijke zaken’ buiten Heino bekleed.