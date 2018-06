Digitale cursus in Raalte is na drie jaar nog steeds succesvol

VideoLandstede, waar men middelbaar beroeps-onderwijs kan genieten, de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en Bibliotheek Salland gaan na de zomer door met de digitale cursus voor senioren in Raalte. Want de hele trojka heeft er baat bij. Louter winnaars, louter jubel en louter jolijt.

Tussen ons gezegd en gezwegen: Marije van de Merwe (18) zou het helemaal niet erg vinden als ze blijft zitten. Want alleen de eerstejaars leerlingen dienstverlening mogen maandelijks ouderen inwijden in het gebruik van mobiele telefoon, iPad, tablet en laptop. Met een ultieme krachtsinspanning houdt Marije haar ogen droog. ,,Ik vind het heel erg dat dit voor mij is afgelopen.''

Het is na drie jaar nog steeds een doorslaand succes vanwege de opvallend simpele opzet. Scholieren van Landstede maken ouderen wegwijs in de wondere digitale wereld. Op elke laatste vrijdag van de maand, gedurende het schooljaar. In de bibliotheek, waar de medewerkers verder neuzen dan hun boeken en graag maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Iedereen blij.

Vastlopen

Zodra Ans Rensen de kans schoon ziet, roept ze ouderen op om de maandelijkse les van 09.00 tot 10.30 uur bij te wonen. ,,Wie eenzaam wordt, beleeft hier heel veel plezier aan'', meldt de penningmeester van de Raalter KBO-afdeling. ,,Via mobiele telefoon of tablet kunnen ze contact blijven houden met de buitenwereld. Ik hoor weleens ouderen zeggen dat ze zo'n ding van de kinderen hebben gekregen en dat-ie nu onderin de kast ligt. Hier leren ze ermee om te gaan. Eén op één. Dat geeft ouderen een prettig gevoel. Sommige leerlingen zijn zo lief dat ze hun telefoonnummer geven. Als ouderen thuis vastlopen, mogen ze bellen.''

Frits Gerrits Jans, consulent participatie van de bibliotheek, gaat nog een stapje verder. Hij stelt vast dat de digitale les een middel is om een hoger doel te bereiken: ontspanning en direct contact met de medemens. ,,Veel ouderen beschouwen dit als een uitje'', verklaart hij. ,,Het is gratis en ze krijgen een kopje koffie bovendien.''

Niek Voorhorst, leraar omgangskunde, bewierookt intussen de vooruitgang voor zijn leerlingen. ,,In het begin zijn ze bleu, maar als ze eenmaal contact hebben gelegd, zie ik ze groeien'', meldt de mentor. ,,Hun zelfvertrouwen neemt toe. De omgang met ouderen leer je niet op school, maar hier in de praktijk. De meeste leerlingen geven zich hier graag voor op.''

Vroeger

Marije, die zojuist aan haar vergrijsde leerling heeft uitgelegd hoe men e-mail opent, kan dat alleen maar beamen. ,,Als ik ze kan helpen, word ik daar heel vrolijk van'', zegt ze. ,,Van ouderen leer ik zelf veel meer dan van mijn klasgenoten. Vanaf het begin vond ik dit het mooiste vak. De eerste keer praatte een meneer heel enthousiast over zijn vrouw, over zijn kleinkinderen en dat vroeger alles anders was dan tegenwoordig. Dit gaat veel verder dan de werking van technische apparaten.''

Gerry Hoekerswever verlaat de bibliotheek als een van de weinigen met gefronste wenkbrauwen en neerhangende mondhoeken. ,,Ik hou problemen met mijn laptop'', verzucht ze voor haar aftocht. ,,Ik kan niet meer op internet en er alleen nog spelletjes op spelen. Mijn kinderen zijn de deur uit en mijn buren hebben geen tijd. Hier snapt niemand wat er aan de hand is. Maar ik weet wat mij te doen staat: een nieuwe kopen.''