Dijkman Energy Systems uit Heino koopt Solar1

Akkoord met koper voor synagoge Raalte

20 december De voormalige synagoge in Raalte gaat binnen afzienbare tijd over in andere handen. De huidige eigenaar van het gemeentelijke monument aan de Stationsstraat, de Vrij-Katholieke Kerk, heeft een akkoord bereikt met een koper. Verwacht wordt dat vóór de kerst of kort daarna de handtekeningen bij de notaris worden gezet.