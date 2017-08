Diner voor maker orginieelste 'Smaak Selfie' in Raalte

Campings in het Oosten lijden onder 'Westerse' slecht­weer­be­rich­ten

29 augustus Eigenaren van campings in Salland klagen steen en been over 'op het westen des lands georiënteerde weersverwachtingen'. Ze hebben daar hinder van, omdat potentiële klanten daar hun vakantie op afstemmen. ,,Wanneer het KNMI code rood afgeeft vanwege een zware onweersbui in Amsterdam, kan het weer hier stralend blijven'', stelt Dik van Gelder, eigenaar van De Marsbelte in Middel.