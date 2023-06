Directeur HOFtheater Raalte vertrekt na één jaar: ‘Blij dat er een knoop is doorgehakt’

Auto niet meer op zijn naam, geen rijbewijs, maar dat is nog niet alles waar bestuurder op wordt betrapt

Drie keer de fout in! De verkeerspolitie heeft vanmorgen in Ommen een bestuurder aan de kant gezet die een hoop regels overtrad. Hij reed zonder rijbewijs, in een auto die niet van hem is, met zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn systeem.