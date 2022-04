Directeur sociaal werkbedrijf Raalte maakt korte metten met geluiden over ‘tweederangs werknemers’

Landgoed Old Heino is ‘zorgen­kind­je’ en blijft geen toeris­tisch park: ‘Onderzoek naar flexwonen en ruimte statushou­ders’

Landgoed Old Heino is in de toekomst geen toeristische trekpleister meer. Op Old Heino wonen nu nog arbeidsmigranten, maar die moeten voor november 2022 vertrekken. Wethouder Wout Wagenmans zegt met de parkeigenaren naar andere ‘bestemmingen’ te kijken, zoals maatschappelijke doelen als (flex)wonen en opvang van statushouders.

17 maart