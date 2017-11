Discussie over N35 gaat terug naar af

Trio Georgiërs zit nog vast na mislukte winkeldiefstal in Raalte

3:00 De drie Georgiërs die dinsdag werden opgepakt in Raalte, zitten nog steeds in hechtenis in Zwolle. Tenminste één van hen blijkt een ongewenste vreemdeling. De politie heeft niet bekendgemaakt waarom deze man zich niet in de zogenoemde Schengenlanden mag ophouden. Nader onderzoek loopt nog. Daarbij is ook de vreemdelingendienst betrokken.