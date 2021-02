Dit 9-jarige meisje uit Heino kan pas écht schaatsen: ‘Ik wil Olympisch kampioen worden’

Provincia­le Staten positief over aanpak N35, maar: het kan 10 jaar duren en 20 miljoen duurder worden

12 februari Ondanks her en der onduidelijkheid bij diverse Provinciale Statenpartijen heerst er positiviteit rond de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Dat blijkt na een debat deze week. Een definitief besluit is nog niet gevallen over de investering van 100 miljoen euro van de provincie, wat in de toekomst maximaal 20 miljoen euro hoger kan uitvallen volgens gedeputeerde Bert Boerman. Ook kan het zeker tien jaar duren voor het volledige project is afgerond.