Dit bedrijf uit Heino vult straks de schappen van vakantieparken door heel het land met hun souvenirs

Pluche dieren, sleutelhangers, magneetjes, wenskaarten of een vogelboom vol kleurrijke vogeltjes, die van zich laten horen als je er in knijpt. Maar ook bijvoorbeeld een telefoonkabeltje. ,,Je komt er meestal niet speciaal voor naar de winkel, maar mensen denken tegelijk wel: ‘O, dat is leuk of dat is handig’”, zegt commercieel directeur Eddy de Wit van Trendzz For You in Heino. ,,Wij zijn specialist in functionele en belevingsproducten.”