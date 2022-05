Dit merk jij als inwoner van Raalte van het nieuwe coalitieakkoord van Burgerbelangen, CDA en VVD

Angst voor 50 vluchtelin­gen in Lemeler­veld: ‘Papa, waarom wil je dat niet? We moeten die mensen toch helpen?’

Bij de vluchtelingenboot in Meppel gingen asielzoekers in hongerstaking en de mogelijke opvang van 50 minderjarige asielzoekers uit Ter Apel in het pand van de Lantaren in Lemelerveld leidt tot ophef. Buurtbewoners zien het niet zitten. Ze zijn bang. Maar hoe kunnen we wél plek bieden aan asielzoekers?

