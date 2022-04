Dit nieuwe tennisbestuur raapt de scherven van het Heinose clubhuis op: ‘Faillissement? Dat zeker niet meer’

Raadslid Den Daas, ‘onderdeel van meubilair’, verdwijnt uit de raad: ‘De slag om Heino verloren’

Dat ‘ie zou inleveren aan zetels calculeerde hij in. Maar na 28 jaar plotseling verdwijnen uit de gemeenteraad, dat had hij niet verwacht. Egbert den Daas (68) uit Heino was met zijn Lokaal Alternatief (LA) de grootste verliezer van de verkiezingen en moet de twee zetels die de partij had inleveren. Den Daas zien we niet meer terug in de raadszaal. ,,Klaar is klaar. Maar ik zal vast wel eens weer ‘een briefje wagen’ richting het gemeentehuis.’’

19 maart