Divers deelnemersveld aan de start bij de mini triatlon Heino

'Nieuwe' wolf was verantwoor­de­lijk voor schapen­slach­ting in Laag Zuthem

24 augustus Een nog niet eerder gesignaleerde wolvin blijkt in juni 27 schapen van Nico Kalter uit Laag Zuthem te hebben gedood. Dit heeft onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) aangetoond. Eerder deze maand was al komen vast te staan dat een wolf verantwoordelijk was voor de slachting onder de schapen.