Dode bomen bij Heeten zijn lesmateriaal voor kettingzagers: ‘Het is een loeigevaarlijk apparaat’

VIDEO Doden Salland leven voort in verzame­ling Haarlenaar: ‘Bijzonder dat iemand in herinne­ring blijft door bidprentje’

19 februari De één verzamelt postzegels, de ander oude munten. Robert Kemper Alferink heeft wel een heel specifieke hobby: hij verzamelt bidprentjes uit Salland. De 33-jarige Haarlenaar heeft al bijna 10.000 exemplaren in huis, waarvan de oudste uit 1843. Waar komt die fascinatie vandaan? ,,Een bidprentje is vaak het enige tastbare bewijs dat iemand heeft bestaan. Met zo’n prentje leven mensen voort in herinnering.’’