Doelman Nick Marsman (30) uit Raalte bijna herenigd met vrouw en dochtertje: ‘Allemaal niet makkelijk’

Verregende zomer leidt tot gemiddeld zwembadsei­zoen in Wijhe en Heino: ‘Vanwege corona hebben we heel veel abonnemen­ten verkocht in de voorver­koop’

12 augustus De coronaversoepelingen hadden de openluchtzwembaden De Tippe in Heino en De Welters in Wijhe deze zomer aan veel meer bezoekers moeten helpen. Maar de regen en kou van de afgelopen maanden hielden juist veel badgasten thuis. Badmeester Refik Kose van De Tippe in Heino: ,,Afgelopen maand was het heel slecht. Vorig jaar was het juist andersom, toen moesten we veel mensen teleurstellen.’’