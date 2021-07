Donkerrode cijfers Sportbedrijf Raalte en tóch optimisme: ‘Met steunpakket komen we ongeschonden door coronatijd’

UPDATE Eindelijk besluit over doorgaan Stöppelhae­ne in Raalte: ‘Het wordt machtig mooi’

3 juli Blijdschap in Raalte en omgeving. Het laatste weekend van augustus wordt met rood omcirkeld in de agenda, want de Stöppelhaene gaat door. Zij het met flink wat aanpassingen vanwege het coronavirus. ,,De kern van Stöppelhaene zal voor een groot deel ontbreken dit jaar, maar de behoefte aan ontmoeting, saamhorigheid en feest is groot in Salland.’’