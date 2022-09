Doodde Peter zijn vrouw op de reis van hun leven? ‘Zeilbootmoord’ krijgt documentaire: ‘Kijker kan nu oordelen’

Driemaal scheeps­recht? Nieuwe Raalter wijk Franciscus­hof-Zuid moet er dan toch echt komen

Kan de schop in de grond voor de bouw van Franciscushof-Zuid in Raalte? Het veelbesproken woningbouwplan is al twee keer afgekeurd na kritiek van raadsleden en omwonenden. Met enkele aanpassingen hoopt wethouder Alexander Kreule dat het plan doorgaat. ,,Als dit ’m niet wordt, moeten we het helemaal opnieuw doen en ben je jaren verder.’’

20 september