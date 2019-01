Dorpen en buurt als ideale plek voor wietkwekerijen: ‘Angst speelt criminelen in de kaart’

‘Nijntje op de fietse in 't Sallands’ komt volgende week in Raalte in de verkoop

29 januari Een heus avontuur van Nijntje kunnen ouders en grootouders de kleintjes vanaf volgende week voorlezen in hun eigen streektaal. Want op 7 februari wordt in Raalte ‘Nijntje op de fietse in ‘t Sallands’ gepresenteerd. Een opsteker in tijden waarin streektalen onder druk staan.