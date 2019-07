Dorpsquiz Raalte krijgt subsidie van gemeente

Aanleg van pad in De Veldegge Heeten roept ook afkeuring op

16 juli In de woonwijk De Veldegge in Heeten leeft de wens voor een fiets-/voetpad aan de noordkant in dit woongebied. Nu het idee is gelanceerd om zo'n verbinding te creëren, stuit dat sommige bewoners tegen de borst. Ze zijn tegen het plan in het geweer gekomen.