Dorpsstraat in Heino gaat op de schop, maar niet iedereen is enthousiast: ‘Te weinig parkeerplekken’

‘Ik wil weten waar mijn eten vandaan komt’: deze bijzondere manier van boeren komt naar Zwolle

Broccoli uit Spanje, appels uit Chili, uien uit Peru. Het eten in Nederland komt vaak van over de hele wereld. Kan dat niet anders, dacht Marit Benning uit Zwolle. Ze is één van vijf kartrekkers voor Herenboeren in Zwolle: met minstens tweehonderd huishoudens eigenaar worden van je eigen boerderij en samen met een boer je voedsel produceren. ,,Je komt gewoon met je tasje en dan krijg je het eten mee.”