Drama in Lierderholthuis: vlammenzee verwoest café, woning gered met bluswater uit zwembad

Behoud dankzij zwembad

Door de hevige wind waren ook de naastgelegen woning en het dorpshuis aan de achterzijde in gevaar. Een zwembad in de tuin van bewoner Andy Coers bleek de bron voor redding. ,,Mijn woning was verwoest als er geen zwembad stond waar de brandweer het bluswater uit kon halen’’, sprak hij. ,,Er was één iemand binnen in het café en die rende naar ons huis. Ik was net van huis en zag de brandweerwagens richting het dorp rijden. Mijn zoon heeft de hulpdiensten gebeld, net als veel anderen. Bizar goed werk van de brandweer, want als ze iets later was gekomen, was onze woning er ook niet meer.’’