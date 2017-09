Drank in beslag genomen in Raalte

Pas op voor blindgangers als je gaat graven in Raalte

15 september Je zal maar aan de Ganzeboomlaan in Raalte wonen, of langs de N35, de Oude Zwolsestraat, of in de Jongstraat in Mariënheem. Uit een risicokaart van de gemeente Raalte blijkt dat er in die gebieden mogelijk knalgevaar is van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.