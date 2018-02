Dreigen grutto en tureluur beroofd te worden van hun stek in Lierderholthuis?

Brugklassers ontwerpen een badkamer en bibberen bij -21 graden in een vrieshal

15 februari Bibberen in de vrieshal van de Jumbo, een badkamer ontwerpen in een ‘techniek bus’, een kijkje in de keuken van de regeltechniek bij Bepacom, dat krijgen vmbo-scholieren in Raalte donderdag voorgeschoteld. Om ze te laten ervaren: techniek is overal en bovendien leuk!