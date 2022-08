Drie dagen lang Tuinexpo in Luttenberg

Jarenlang een onveilige plek voor oud ijzer, nu laat de gemeente Raalte het gras erover groeien

Ruim dertig jaar lang had de Sallandse Metaalhandel een plek voor miljoenen kilo’s aan metaal aan de Wolthaarsdijk in Raalte. Na een conflict met de gemeente Raalte moest de metaalhandel vertrekken van de grond waar de gemeente al die jaren de werkzaamheden gedoogde. Ruim twee jaar geleden had de gemeente had plannen om er een nieuw stuk bos te maken. Wat is daarvan over?

12 augustus