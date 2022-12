Drie Raaltenaren moeten voor rechter komen na kopschop- en steekincident tijdens Koningsdag

Hoe een bierpakket én de liefde leidde tot een heuse brouwerij in Heino

De liefde voor bier bracht Marcel van der Spoel (45) en Marjolein Lievense (45) bij elkaar. Het stel besloot het heft in eigen hand te nemen en begon drie jaar geleden hun eigen brouwerij, De Rode Draad. Eerst hobbymatig, maar nu liggen ze met hun drie speciaalbiertjes al in winkels en cafés in de hele regio. ,,Met onze nieuwe webshop hopen we onze markt te vergroten.’’

13:04