Drietal opgepakt in Nieuw-Heeten

Guus Temmink lijsttrekker CDA Raalte

14 december Onder het motto 'Denk mee, doe mee, leef mee' gaat het CDA op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezing van Raalte in. Guus Temmink, fractievoorzitter in de gemeenteraad, is lijsttrekker. Aaltje Booijink-Jonkman staat op de tweede plaats.