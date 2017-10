Dromen van kindercentrum op locatie school Sint-Bernadette door leegstand

Of het zover komt, is aan het schoolbestuur mijnplein en de politiek in Raalte. Dat er iets moet gebeuren op de rooms-katholieke school, is voor de 61-jarige Kupers en de 33-jarige adjunct-directeur Mark Slagman zo klaar als een klontje. Door bijna een halvering van het aantal leerlingen, tobt de school met grote leegstand, een lage vergoeding van het rijk en hoge energiekosten.

Terugloop

Nog maar zo'n acht jaar geleden kregen vijfhonderd leerlingen les in de Bernadetteschool. Nu krijgen er 271 kinderen rekenen en taal. De forse terugloop van leerlingen leidt tot een grote leegstand. Liefst 933 vierkante meter van de in totaal 2501 vierkante meter staat leeg. Voor twee lokalen is een andere bestemming gevonden. Zo is in een ruimte de schoolbibliotheek gehuisvest, in een andere ruimte de kinderopvangorganisatie KOOS, op drie middagen. De aula boven wordt alleen gebruikt als wat te vieren valt.