Dronken man verbaast wijkagent: ‘In 15 jaar nog nooit zoiets meegemaakt’

Dit nieuwe tennisbe­stuur raapt de scherven van het Heinose clubhuis op: ‘Faillisse­ment? Dat zeker niet meer’

Puinruimen, bouwen en doorgroeien. Dat is het devies voor het nieuwe bestuur van Tennisvereniging Heino (TVH), onder leiding van voorzitter Frans Maas. Het nieuwe bestuur maakt schoon schip binnen de vereniging nadat het clubhuis-dossier TVH financieel naar de rand van de afgrond bracht. ,,We willen volledige transparantie. Het lek is boven, failliet gaan wij écht niet meer. We praten over weken dat we stappen kunnen maken richting een clubhuis.’’

4 april