Drugsgebruik en vernielingen rond ‘Jonko Bankje’ achter school in Raalte

Gemeente Hellen­doorn biedt excuses aan voor ‘ongepaste reactie’

13:38 NIJVERDAL - ‘De inhoud en toon van de reactie van de gemeente was ongepast. Wij betreuren dat dit op deze wijze is gebeurd’. Het Hellendoornse college gaat diep, heel diep door het stof na alle commotie over het door vuurwerk beschadigde speeltoestel in de Kruidenwijk.