Druk op besluitvorming over knelpunten op N35 neemt verder toe

LTO Salland, belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers, zet, na eerdere weerstand uit de buurtdorpen, nu ook de hakken in het zand. ,,Afgelopen dinsdagavond in Haarle hebben Arcadis en RWS de indruk gewekt dat de voorstellen breed worden gedragen door LTO Salland. Dat is absoluut niet het geval. Blijkbaar is er verwarring over. Wij vinden bijvoorbeeld een voorgestelde bajonetkruising voor overstekend landbouwverkeer minder gevaarlijk dan een traditionele recht overstekende kruising. Maar dat wil niet zeggen dat we achter de voorgestelde maatregelen staan! Er zijn diverse kruispunten waar absoluut geen passende, veilige oplossing voor is gevonden.’’