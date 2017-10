Dubbel feest voor katholieken Raalte

Fusie

Het dubbele jubileumfeest wordt gevierd in de aanloop naar een fusie tussen de geloofsgemeenschappen in het dorp Raalte. Er wordt een gezamenlijke locatieraad en pastoraatsgroep samengesteld voor de basiliek van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Pauluskerk. Alle vieringen in het weekeinde van 24 tot en met 26 november staan in het teken van de samengang.

Vanwege de sentimenten is sluiting van de Pauluskerk volgens Baneke voorlopig niet aan de orde. ,,Daartoe wordt pas overgegaan als er voldoende draagkracht voor is'', stelt hij. ,,We moeten hier heel voorzichtig mee omgaan, want mensen voelen zich emotioneel verbonden met een kerkgebouw. Ze zijn er getrouwd, hun kinderen zijn er gedoopt. Aan de andere kant moeten we realistisch zijn. Het aantal gelovigen neemt af. Al die kostbare gebouwen zijn op den duur niet meer in stand te houden.''

In de negentiende eeuw was er nog voldoende geld om in Raalte een nieuwe kerk te bouwen. De Waterstaatskerk aan de Moddersmidssteege (de huidige Kerkstraat) werd te klein bevonden. Pastoor Pas belegde in Russische leningen en spoorwegfondsen. Dat liep als een trein, want toen Pas in 1883 de geest gaf, was het spaarfonds al aangegroeid tot 40.000 gulden. Toen diens spaarzame opvolger Zweinenberg de teller naar 70.000 had laten oplopen, kon architect Alfred Tepe een ontwerp maken voor een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl.