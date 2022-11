Duidelijk ‘nee’ tegen invoering van Ja-sticker in gemeente Raalte

Raalte wil komende jaren deze verkeers­knel­pun­ten aanpakken en maakt 5,5 miljoen euro vrij

Van hobbelige wegen naar nieuwe bestrating, wegonderhoud, maar ook bomenkap. De komende vier jaar wil de gemeente Raalte zo’n 5,5 miljoen euro uittrekken voor verschillende projecten in de gemeente. Een in het oog springend project is de Hellendoornseweg. De kilometerslange weg in het buitengebied bij Mariënheem gaat op de schop.

8 november