Duidelijkheid over toekomst sporthal Heino laat op zich wachten: ‘Wij hebben ons huiswerk gedaan’

Wat moet er gebeuren met sporthal Hoogerheyne in Heino? Het is een vraag die betrokkenen zich al meermaals stelden, maar duidelijkheid is er nog steeds niet. Intussen roert ook de politiek zich, want over een jaar moet de keuze duidelijk zijn: renovatie, nieuwbouw of verplaatsing.