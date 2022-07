Duizenden euro's schade aan bushokjes in Raalte; ‘Vernielingen als deze zijn onacceptabel’

Het gaat om in ieder geval zo'n zeven plekken, waaronder drie stuks aan de Westdorplaan en één bij de Plaskerk, meldt omwonende Roy Nijman, die foto's opstuurt aan de Stentor. ,,De gemeente was woensdagavond de boel nog aan het aanvegen’’, meldt hij. ,,Ik vond het wel opvallend, want de hokjes die ik zag, dat waren in één straat allemaal hokjes achter elkaar. Het leek wel of iemand boos was en hokje voor hokje vernield had. Bij het ene hokje was het totale glas eruit, bij anderen één of twee delen.’’