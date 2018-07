Duo steekt vuurwerk af in Raalte

Basis­school De Vogelaar Raalte ruimer in de jas

19 juli Leerlingen van De Vogelaar krijgen na de zomervakantie ook les in nieuwe leslokalen. In het hoofdgebouw aan Kwartel wordt daarvoor een ruimte gemaakt. Ook in de dependance van de openbare basisschool, Het Eibernest aan Gieteling, ontstaat een extra leslokaal. Bovendien zorgt hier een aanbouw van 64 vierkante meter voor meer lesruimte.