Duo uit Deventer gepakt in Raalte na bizarre politieachtervolging

Waar is Syriëganger Victor D. uit Heeten?

4 februari Jihadist Victor D. (30) uit Heeten ontbrak deze week in de Rotterdamse rechtbank. Daar stond hij terecht voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij wil zich verantwoorden en probeert sinds begin december vanuit Syrië terug te keren naar Nederland. Maar sindsdien is niets van D. vernomen. ,,De kans bestaat dat Victor is omgekomen."