Durfal Bram (17) meet zich op trampoline met wereldtop

Het is een durfal. Zes meter hoog springt hij. Zonder (hoogte)vrees. Zijn moeilijkste sprong is een drievoudige salto voorover met een halve schroef. Raaltenaar Bram Marskamp (17) heeft zich geplaatst voor het Jeugd WK Trampolinespringen in het Bulgaarse Sofia over twee weken.

,,De meeste mensen weten niet hoe het werkt’’, zegt Bram, die uitkomt in de categorie 17- tot 21-jarigen. ,,Als het zou gaan om de moeilijkste sprong, zou je trainen voor één hele ingewikkelde sprong. Maar dat is niet zo, een oefening telt tien sprongen. Die moet je alle tien perfect uitvoeren. Dat is pittig.’’ Het komt bij trampolinespringen aan op lenigheid, kracht, conditie, en, omdat het een jurysport is, op netheid. Op dat laatste legt Bram nu de nadruk. ,,Ik ben niet bang voor moeilijke sprongen of nieuwe dingen. Gelukkig niet. Qua ingewikkelde sprongen sta ik er goed voor. De moeilijkheid telt eenmaal mee, de netheid tweemaal. Nu train ik vooral op de netheid ’’

Turnhal

De beweeglijke springer uit Raalte, 17 jaar oud en 1.91 meter lang, kan zichzelf al een jaar of vijf topsporter noemen. Zijn leven hangt aan elkaar van trainingen, werk, reizen, en school. Bram traint zo’n zestien uur in de turnhal in Heerenveen. Daarnaast heeft hij een bijbaantje in trampolinepark Jumpstyle. Hij bivakkeert de helft van de week bij pleegouders in Heerenveen, de andere helft is hij thuis in Raalte. Waar hij nog wat ‘verloren uurtjes’ traint bij sportschool Vital Centre.

Eindexamenjaar

School komt bij Bram bewust op de allerlaatste plaats. Hij zit in het eindexamenjaar van de havo in Heerenveen. ,,Die motivatie is écht laag, ik vind er niks aan’’, zegt hij puberaal, maar eerlijk. ,,Ik heb de neiging om niks te doen. Ik vind de meeste vakken nutteloos. Ik wil iets met sport gaan doen, dan heb ik toch niks aan geschiedenis of wiskunde? Ik sta er trouwens nog wel oké voor.’’ Als Bram zijn diploma haalt, neemt hij een tussenjaar. ,,Werken, geld verdienen, en dan misschien een opleiding doen waarvan ik nu nog niet weet wat. Misschien reizen. Trainen. Maar daar wil ik me nu nog niet druk over maken. Dat is te ver vooruit.’’

Olympische Spelen?

De gedreven trampolinespringer houdt van ‘stap voor stap’, in alles wat hij doet. Over de Olympische Spelen van Tokyo (2020) wil hij nog helemaal niet praten. ,,Je hebt zo een blessure, en is alles weer anders. Eerst dit schooljaar, dan pas verder kijken. Eerst de komende wedstrijd, dan pas weer verder.’’