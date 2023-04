Dwarsligger Jens Blankenvoorde (90) liep zichzelf naar het verpleeghuis in Raalte

LINTJESREGEN Lintjes in Deventer: 22 koninklij­ke onderschei­din­gen uitgereikt

Bij de traditionele jaarlijkse lintjesregen, een dag voor Koningsdag, zijn vanmorgen in Deventer 22 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Burgemeester Ron König sprak in de Lebuinuskerk de gelukkigen toe en reikte de decoraties uit. Deventer telt zes nieuwe Ridders in de Orde van Oranje Nassau.