Een dag speuren naar (ander) werk, werknemers en/of talenten in Raalte

Bij Salland’s got Talent vertonen talenten uit de regio hun kunsten, en een (publieks)jury kiest de winnaar. Voorafgaand aan die wedstrijd op 31 maart in het Hoftheater is er een banenmarkt/carrièreplein, oftewel ‘ondernemend Salland zoekt talent’. Leg uit, hoe zit dat? ,,Op weg naar werk, dat is ons motto’’, zegt initiatiefnemer André Duteweert van Uitzendbureau Salland. ,,Ondernemers in Salland zitten te springen om werknemers. In verschillende branches heerst krapte. Ze zoeken talenten, zo kun je zeggen. Daarom hebben we als Uitzendbureau Salland de koppeling gemaakt met Salland’s got Talent. We bieden een banenmarkt aan, een sexyer naam konden we niet bedenken, waar ondernemers vacatures aanbieden en werkzoekenden ze kunnen vinden.’’

Hoe moet ik dat zien? Je gaat als zanger, goochelaar, metselaar of tegelzetter naar het Hoftheater om je talent te laten zien? En daarmee een baan vinden?

,,Zoiets. Zingen of goochelen past in Salland's got Talent. Bij de banenmarkt kun je in gesprek gaan met ondernemers die zoeken naar werknemers’’, aldus Duteweert. ,,Je kunt kennis maken met de bedrijven. Andersom kunnen ondernemers die dag in de ogen kijken van mogelijk een nieuwe werknemer. Er is zelfs gelegenheid om apart al een eerste gesprek te voeren. Het werkt twee kanten op, van vraag en aanbod. Lager- én hoger opgeleiden zouden eens moeten kijken wat er te doen valt in Salland. Als je op zoek bent naar werk of ánder werk. Ook ondernemers die mensen zoeken roepen we nog op zich te melden.’’