Eerst sporten en fit worden, daarna kunnen werkloze Raaltenaren een baan zoeken

Persoon onder paard, traumaheli naar Manege Bartels in Mariënheem

15 januari Bij Manege Bartels in Mariënheem is woensdagavond iemand onder een paard beland en zwaar gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in een weiland tegenover de manege, maar het slachtoffer is later per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.