Eerste conclusies in onderzoek naar vervuilde gronden oude vuilstort Raalte: ‘Geen verspreiding naar huizen’

Vormt voedermaïs op vervuilde gronden Raalte een risico voor mens en dier? Universi­teit velt oordeel

Gezondheidsrisico's blijven binnen de perken als het gaat om de maïs die al jaren groeit op de zwaar vervuilde gronden aan de Hogebroeksweg in Raalte. De provincie Overijssel zag zich genoodzaakt dat te laten onderzoeken, toen in 2021 bleek dat de oude vuilstort ernstig verontreinigd was. Toch is er nog geen einde aan de onzekerheid. Er loopt ook een uitgebreid onderzoek naar eventuele (te) grote risico's voor mens en milieu.

12 oktober