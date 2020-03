Eerste coronabesmetting in gemeente Raalte

Dadema hield al rekening met een eerste besmetting in de gemeente, zegt hij in een korte reactie. ,,Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we er al rekening mee. Ik kan mij voorstellen dat inwoners vragen hebben naar aanleiding van deze melding.”

De burgemeester roept inwoners op het landelijk advies te blijven volgen. Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog of in een papieren zakdoek. Mijd lichamelijk contact als handen schudden en was je handen regelmatig.