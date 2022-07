Eerste huurders betrekken duurzame woningen nieuwbouwplan in Nieuw Heeten

Grote batterijen op zolder? Sallandse energie­coöpe­ra­tie wil stroom slim opslaan

De prijzen voor stroom en gas gaan door het dak. Steeds meer huishoudens komen in de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van een wankel stroomnet. Endona heeft een mogelijke oplossing. De Sallandse energiecoöperatie test met thuisbatterijen. Zo moeten mensen straks minder last meer hebben van de grillen van de markt. ,,Over vijf jaar is het heel gebruikelijk om een batterij thuis te hebben.’’

